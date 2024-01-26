Самые просторные квартиры обнаружены в Чечне

Чечня стала одним из регионов страны, где строятся самые просторные квартиры. Самая маленькая средняя площадь обнаружена в Ленинградской области.

Издание РИА Недвижимость со ссылкой на аналитический обзор портала ЕРЗ.РФ выявила в Чеченской Республике самые просторные квартиры.

В ходе исследования стало известно, что средняя площадь квартиры в республике составила 75,9 кв м. При этом средняя площадь жилой единицы в России сегодня составляет 49,1 кв м.

Стоит добавить, что самая маленькая средняя площадь найдена в Ленинградской области - 40,2 кв м.