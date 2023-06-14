У Чечни будет свой стратегический план развития

В скором времени в России будет разработан первый стратегический план развития субъекта федерации, его введут в Чечне после комплексного анализа территории, структуры и динамики экономики и других важных показателей.

В Чечне начали разработку стратегического мастер-плана развития – первого такого документа единого пространственного и социально-экономического планирования целого субъекта РФ, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках подготовки мастер-плана запланированы семинары с жителями по методике соучаствующего проектирования, фокус-группы и стратегические сессии с ведущими экспертами Чечни, выезды во все районы, осмотр и полевые обследования территорий приоритетных проектов и промышленных зон"

- пресс-служба главы и правительства Чечни

Работа над столь важным документом будет включать комплексный анализ территории региона, его структуры и динамики экономики, состояния рынка труда, анализ инвестиционных проектов, мониторинг состояния промышленных объектов и даже объектов культурного наследия, передает ТАСС.

Разработка мастер-плана будет завершена в октябре 2024 года.