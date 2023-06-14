Кезеной-Ам в Чечне обустроят по уникальному мастер-плану

Опубликовано: 20:22, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Озеро Кезеной-Ам, популярное у туристов в Чечне, получит туристическую инфраструктуру по специально разработанному мастер-плану. Он будет создан институтом "Кавказ.РФ".

Территория вокруг знаменитого чеченского озера Кезеной-Ам будет развиваться по специально разработанному мастер-плану. Его созданием займется АО "Кавказ.РФ".

Соглашение, в рамках которого будет реализован проект, заключили гендиректор института Андрей Юмшанов и глава правительства ЧР Муслим Хучиев. Церемония подписания прошла "на полях" ПМЭФ.

"Работу планируем выполнить в два этапа: комплексный анализ территории и разработка мастер-плана и формирование предложений по развитию"

– "Кавказ.РФ"

Для института это уже далеко не первый подобный проект на Северном Кавказе. Ранее мастер-планирование было применено в Северной Осетии. В таких случаях необходимо объединить планирование пространства и с разработкой стратегии, при этом учитывая особенности туристической отрасли. Разработчикам нужно подчеркнуть своеобразие местности, чтобы сформировать единственное в своем роде торговое предложение.