Самолеты саудовской Flynas свяжут Москву и Эр-Рияд

Саудовская Аравия планирует уже 1 августа открыть регулярное авиасообщение между Эр-Риядом и Москвой - саудовская авиакомпания Flynas уже получила разрешение Росавиации на выполнение четырех авиарейсов в неделю.

Самолеты авиакомпании Flynas из Саудовской Аравии уже в августе могут связать столицы двух государств – Эр-Рияд и Москву, Росавиация выдала перевозчику разрешение на выполнение регулярных рейсов, сообщается в Telegram-канале федерального агентства.

Планируется, что на новом маршруте четырежды в неделю будут летать аэробусы компании Airbus A320/330, рейсы будут выполняться с 1 августа до 25 октября, срока окончания весенне-летнего сезона перевозок, передает ТАСС.

Напомним, сейчас прямых регулярных авиарейсов между Россией и Саудовской Аравией нет – как пояснили в Минэкономразвития, на это влияет нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и ряд ограничений на полеты в регионе, введенный отдельными странами.