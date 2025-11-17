Вестник Кавказа

Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лайнер Ташкент-Владивосток по техническим причинам сел в Красноярске. СК начал проверку.

Самолет Uzbekistan Airways, следовавший рейсом Ташкент-Владивосток, совершил аварийную посадку в Красноярске. 

Согласно данным пресс-службы аэропорта, пилотам удалось благополучно посадить лайнер, здоровью пассажиров ничего не угрожает. 

Экстренная посадка была вызвана "техническими причинами", подробностей не сообщается. На борту лайнера находятся 122 пассажира. Информации о вылете к пункту назначения пока нет.   

Инцидент привлек внимание правоохранителей. СК РФ начал проверку по факту аварийной посадки лайнера.

