"Сабах" и "Арарат-Армения" не смогли выйти в Лигу Конференций

Вечером 14 августа проходят ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26.
"Сабах" (Азербайджан) принимал сегодня в Масазыре софийский "Левски" (Болгария). Победу со счетом 2:0 одержали гости.
Голами в составе "Левски" отметились полузащитник Радослав Кирилов (40-я минута) и нападающий Мазир Сула (87-я).
В матче недельной давности победу также одержал "Левски". Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла болгарская команда.
Завершилась уже также встреча в Ереване, где местный "Арарат-Армения" (Армения) уступил пражской "Спартой" (Чехия) со счетом 1:2.
Гол у хозяев забил на 31-й минуте с пенальти нападающий Хуан Баланта. В составе "Спарты" отличились нападающий Альбион Ррахмани (23-я) и полузащитник Эрмаль Красники (90+1).
По сумме двух встреч в следующий раунд вышла пражская команда.