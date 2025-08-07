Вестник Кавказа

"Сабах" и "Арарат-Армения" не смогли выйти в Лигу Конференций

матч между футбольными клубами “Сабах“ и “Левски“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Сабах“
Футбольные клубы "Сабах" и "Арарат-Армения" провели сегодня ответные встречи в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Конференций.

Вечером 14 августа проходят ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26.

"Сабах" (Азербайджан) принимал сегодня в Масазыре софийский "Левски" (Болгария). Победу со счетом 2:0 одержали гости.

Голами в составе "Левски" отметились полузащитник Радослав Кирилов (40-я минута) и нападающий Мазир Сула (87-я).

В матче недельной давности победу также одержал "Левски". Таким образом, в следующий раунд квалификации вышла болгарская команда.

Завершилась уже также встреча в Ереване, где местный "Арарат-Армения" (Армения) уступил пражской "Спартой" (Чехия) со счетом 1:2.

Гол у хозяев забил на 31-й минуте с пенальти нападающий Хуан Баланта. В составе "Спарты" отличились нападающий Альбион Ррахмани (23-я) и полузащитник Эрмаль Красники (90+1).

По сумме двух встреч в следующий раунд вышла пражская команда.

