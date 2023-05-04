Главный курорт Казахстана Актау вводит туристический сбор с иностранных отдыхающих. Платить нужно будет 1% от стоимости проживания.
В мая в курортном Актау начнут взимать с иностранцев туристической сбор, собранные деньги пойдут на городскую инфраструктуру.
Решение о введении сбора для иностранных туристов приняли местные депутаты.
"То есть каждый иностранный турист должен уплатить 1% от стоимости проживания в гостинице в качестве неналогового дохода"
– акимат Актау
Средства, получаемые таким образом, пойдут на улучшение городской инфраструктуры, а также на мероприятия, которые заинтересуют отдыхающих - концерты, фестивали.
Нововведение коснется и российских туристов, открывших для себя казахстанское побережье Каспия. Взимать сбор начнут с 15 мая. Уплатить его можно будет через туристическую компанию или через гостиницу.