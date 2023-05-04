Опубликовано: 18:41, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный курорт Казахстана Актау вводит туристический сбор с иностранных отдыхающих. Платить нужно будет 1% от стоимости проживания.

В мая в курортном Актау начнут взимать с иностранцев туристической сбор, собранные деньги пойдут на городскую инфраструктуру.

Решение о введении сбора для иностранных туристов приняли местные депутаты.

"То есть каждый иностранный турист должен уплатить 1% от стоимости проживания в гостинице в качестве неналогового дохода"

– акимат Актау

Средства, получаемые таким образом, пойдут на улучшение городской инфраструктуры, а также на мероприятия, которые заинтересуют отдыхающих - концерты, фестивали.

Нововведение коснется и российских туристов, открывших для себя казахстанское побережье Каспия. Взимать сбор начнут с 15 мая. Уплатить его можно будет через туристическую компанию или через гостиницу.