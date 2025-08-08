С Эльбруса эвакуирован пострадавший альпинист из Грузии

В четверг сотрудники МЧС провели на Эльбрусе спасательную операцию и эвакуировали с горы туриста из Грузии. Альпинист получил травмы, сорвавшись со склона.

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с высоты 5200 грузинского альпиниста, получившего травмы.

В МЧС поступил запрос о помощи от группы из пяти человек, туристы находились на высоте 5200 м. Один из альпинистов в ходе восхождения сорвался со склона и в результате получил травмы конечностей. Пострадавший – 61-летний покоритель гор из Грузии.

Травмированный мужчина был эвакуирован со склона Эльбруса сотрудниками МЧС, на поляне Азау альпинист был передан медикам.

В операции участвовали семеро сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ.

Отметим, что высота Эльбруса составляет 5 642 м.