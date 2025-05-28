Рубио подготовил масштабный план реорганизации Госдепа США

Конгресс США получил от Марко Рубио план по организации Госдепа. Он включает в себя сокращение бюрократии.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио передал в Конгресс план масштабной реорганизации Госдепартамента. Об этом сказано в сообщении, распространенном 29 мая главой ведомства.

Он подчеркнул, что этот план предполагает сокращение бюрократии и расходов, а также усиление защиты интересов страны за рубежом

"Представленный конгрессу план позволит сделать госдепартамент более гибким и эффективным, снизить бюрократическую нагрузку и усилить продвижение интересов Америки в мире"

– Марко Рубио

Госсекретарь также обратил внимание, что за 25 лет в Госдепе существенно выросло количество внутренних структур, что привело к увеличению расходов и снижению эффективности работы ведомства.