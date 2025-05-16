Вестник Кавказа

Рубио отметил роль США в достижении мира между Азербайджаном и Арменией

Рубио отметил роль США в достижении мира между Азербайджаном и Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Марко Рубио заявил, что США будут прилагать усилия для достижения мира между Баку и Ереваном. Он отметил, что Вашингтон старается не допустить конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон направляет свое внимание на усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Политик сообщил, что риск возобновления вооруженного конфликта на Южном Кавказе сохраняется, однако Штаты прилагают все усилия для его предотвращения.

Он добавил, что основное внимание заключается в содействии достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что США стараются не допустить конфликта.

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