Рубио отметил роль США в достижении мира между Азербайджаном и Арменией

Марко Рубио заявил, что США будут прилагать усилия для достижения мира между Баку и Ереваном. Он отметил, что Вашингтон старается не допустить конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон направляет свое внимание на усилия для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Политик сообщил, что риск возобновления вооруженного конфликта на Южном Кавказе сохраняется, однако Штаты прилагают все усилия для его предотвращения.

Он добавил, что основное внимание заключается в содействии достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что США стараются не допустить конфликта.