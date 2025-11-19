Рост внутреннего туризма в России оценил глава МЭР

В нынешнем году, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова внутренний туризм в России пока продемонстрировал рост на 5%.

Внутренний туризм в России в 2025 году вырос на 5%, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По словам министра, за 2024 год число поездок по России составило 90 млн поездок, а в этом году за январь-сентябрь – почти 69 млн. Соответственно, показатель вырос приблизительно на 5%.

"При этом сразу отмечу, что мы растем чуть более сдержанными темпами, чем нам бы хотелось, и чем мы прогнозировали на плановой траектории к 2030 году"

– Максим Решетников

Глава МЭР уточнил, что темпы роста турпотока замедлились по объективным причинам, таким как разлив мазута в Черном море почти год назад, приведший к выключению Анапы из прошлого туристического сезона, и ограничениях на полеты.

В то же время, обратил внимание Решетников, российские власти рассчитывают, что в 2027 году тенденция изменится, и российский внутренний туризм возвратится на запланированную траекторию роста. Министр напомнил о поставленной президентом цели в 140 млн турпоездок к 2030 году и подчеркнул, что она вполне достижима.