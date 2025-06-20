Российским авиакомпаниям закрыли небо над пятью странами

Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям на время прекратить полеты их воздушных судов над Израилем, Иорданией, Ираком, Ираном и Катаром – фактически сейчас закрыто все воздушное пространство Ближнего Востока.

Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении ведомства.

"В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывает: не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения"

- Росавиация

Вводимые регулятором ограничения по полетам на Ближнем Востоке будут действовать по крайней мере 02:59 мск 26 июня, передает ТАСС.

Свое воздушное пространство уже закрыли Объединенные Арабские Эмираты, сообщает на своей странице в социальной сети Xсервис Flightradar24.

"На основании траекторий полетов и аудиозаписей диспетчерской службы воздушное пространство ОАЭ в настоящее время закрыто"

- Flightradar24

Аналогичное решение приняли и авиавласти Бахрейна, пишет государственное агентство страны BNA.

"Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о временной приостановке движения в воздушном пространстве Королевства Бахрейн в качестве меры предосторожности на фоне эскалации в регионе"

- BNA

Также свое небо для гражданской авиации уже закрыли Ирак и Кувейт.