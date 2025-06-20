Российская авиакомпания "Победа" не будет летать в ОАЭ до конца июля

Руководство российского лоукостера авиакомпании "Победа" сегодня заявило о продлении отмены своих авиарейсов в ОАЭ до 31 июля, ранее о таком решении заявила и арабская авиакомпания Air Arabia.

Туристические и любые другие полеты россиян в Объединенные Арабские Эмираты становятся невозможными – российская бюджетная авиакомпания "Победа" сегодня продлила отмену рейсов в ОАЭ до 31 июля в связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов часть рейсов с вылетом до 31 июля 2025 включительно в/из ОАЭ отменены: DP753, DP754, DP759, DP760, DP761, DP762, DP991, DP992"

- "Победа"

Мы писали о том, что еще раньше свои полеты между ОАЭ и Россией отменила крупная арабская авиакомпания Air Arabia, объявив об отмене рейсов до 30 июня, однако в системе продаж авиабилетов авиарейсов нет и на весь июль.

На фоне обострения ирано-израильского конфликта и закрытия неба Ирана, через которое летают самолеты между РФ и ОАЭ у арабского перевозчика начались массовые отмены и задержки рейсов. В последние дни компания выполняла только вывозные рейсы для российских туристов. Если компания отменит все свои рейсы, а ее самолеты летают между ОАЭ и Москвой, Самарой, Сочи, Уфой, Казанью и Екатеринбургом, то это коснется порядка 45 тыс российских туристов.