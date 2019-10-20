Air Arabia отменяет рейсы в Россию до августа - АТОР

Авиакомпания Air Arabia, связывающая города России и ОАЭ не неопределенный срок отменяет рейсы в РФ, исключение сделано для Екатеринбурга, сообщает АТОР.
Официально перевозчик объявил о приостановке выполнения рейсов до 30 июня включительно. В системе продаж Air Arabia авиабилеты не доступны до начала августа.
На фоне обострения ирано-израильского конфликта и закрытия неба Ирана, через которое летают самолеты между РФ и ОАЭ у арабского перевозчика начались массовые отмены и задержки рейсов. В последние дни компания выполняла только вывозные рейсы для российских туристов.
В случае, если Air Arabia до августа отменит почти все рейсы - а компания связывает ОАЭ с Москвой, Самарой, Сочи, Уфой, Казанью и Екатеринбургом - то это затронет порядка 45 тыс российских туристов.