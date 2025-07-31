Российские отельеры не рискуют проходить процедуру самооценки

Добровольная процедура самооценки уровня сервиса отелей и глэмпингов, запущенная в России, неожиданно стала серьезной проблемой для подавляющего большинства отельеров: прошли ее лишь 10% мест размещения.

Несмотря на то, что до завершения добровольной процедуры самооценки средств размещения и тем самым войти в единый федеральный реестр осталось меньше 20 дней, решиться на такое смогли лишь 10% отельеров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Несмотря на то, что до "часа X" осталось менее 20 дней, далеко не все объекты размещения справляются с самооценкой... Таких отелей – порядка 10% в реестре"

- АТОР

Такая "нерешительность" по меньшей мере непонятна – ведь уже с 1 сентября сервисы и туроператоры не смогут предлагать туристам услуги таких отелей, поскольку они не войдут в единый федеральный реестр, а значит – потеряют значительную часть потенциальных клиентов, передает РИА Новости.

При этом даже наличие отеля в реестре классифицированных средств размещения не гарантирует ему возможность легальной работы с ним туроператоров и агрегаторов: это будет определено в ходе второго, тоже добровольного этапа, где соответствие требованиям, установленным к конкретной категории, будут проводить уже эксперты аккредитованных организаций по классификации. Они и внесут сведения о присвоенных "звездах" в реестр.

Напомним, с 1 января вступили в силу изменения в федеральный закон "Об основах туристской деятельности", согласно которым все средства размещения - и отели, и глэмпинги, и базы отдыха - должны будут войти в единый федеральный реестр. С 1 сентября размещать туристов без вхождения в этот реестр будет запрещено.