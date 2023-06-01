Россияне выбирают для отдыха Дагестан, Калининград и Кубань

Опубликовано: 8:59, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru проанализировали спрос и выяснили, какие направления для отдыха в июне-августе 2023 года привлекают российских туристов больше всего.

Спрос на внутренний туризм этим летом растет, бронирований стало на 31% больше, чем годом ранее, а в топе – Калининградская область, Кубань, Дагестан и Ставрополье, показало исследование, проведенное специалистами сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru.

Наиболее динамичный рост показал спрос на путешествия в Калининградскую область – число бронирований здесь выросло в два раза относительно 2022 года, Краснодарский край – рост на 53%, Дагестан – на 47%, Ставропольский край – на 29%, передает РИА Новости.

Из городов в десятку лидеров вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Калининград, Казань, Геленджик, Нижний Новгород, Зеленоградск и Махачкала.

Средняя стоимость ночи в бронированиях по России на лето составляет 4,6 тыс рублей, что на 12% выше, чем в 2022 году (4,1 тыс рублей).

Чаще всего наши туристы выбирают апартаменты (таких 21%), трехзвездочные отели (18%), а также гостевые дома (17%).

Самое недорогое размещение в отелях и апартаментах туристы бронируют в Краснодаре – 2,9 тыс рублей за ночь, Минеральных Водах, Новосибирске и Астрахани – 3,1 тыс рублей, Горно-Алтайске и Екатеринбурге – 3,4 тыс рублей, Самаре – 3,5 тыс рублей, Волгограде, Пятигорске и Ейске – 3,6 тыс рублей.

Дольше всего путешественники остаются в гостиницах и гестхаусах Краснодарского края и Крыма (в среднем на семь ночей). Самые короткие пребывания – в Воронежской области и Калмыкии (на одну ночь).