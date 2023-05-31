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7 уникальных летних туров. Первое место занял Архыз

7 уникальных летних туров. Первое место занял Архыз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В рейтинге необычных летних туров по России первое место досталось курорту в Карачаево-Черкесии. Архыз непременно нужно посетить в августе. В рейтинг вошли и другие экзотические регионы страны.

Составлен список самых интересных и необычных авторских туров по России, которые предлагаются россиянам этим летом.

Первое место досталось звездному Архызу. Отправиться на горный курорт в Карачаево-Черкессии предлагается в августе. Тур рассчитан на три дня и три ночи. Главное событие поездки - ярчайший звездопад года. Метеорный поток Персеиды можно наблюдать и в других точках России, однако с высоты двух тысяч метров падающие звезды впечатлят еще больше. Звездопад в горах будет ярким, так как рядом нет мегаполисов, источающих свет. В дневные часы туристы будут изучать окрестности и посещать интересные места.

Второе место эксперты YouTravel.me отдали туру в Архангельскую область, где можно побывать в Пинежских пещерах возле Белого моря.

Также в рейтинг необычных туров попали:

  • сплав от Норильска к Северному Ледовитому Океану,
  • путешествие на Камчатку в период медвежьей рыбалки,
  • Шантарские острова с возможностью увидеть китов.

Замыкает рейтинг еще один необычный тур на Северный Кавказ. Провести отпуск предлагается в Северной Осетии, отдых будет совмещен с обучением искусству фотографии, а именно - съемке небесных объектов. Туристы будут вести фотоохоту за падающими звездами.

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