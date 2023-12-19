Россияне рассказали о чувстве одиночества перед Новым Годом

Около трети россиян испытывает одиночества в преддверии череды новогодних торжеств. Большинство граждан России хотели бы проводить уходящий год в кругу любимых и друзей.

Почти треть совершеннолетних российских граждан признались, что испытывают чувство одиночества перед новогодними праздниками, также у некоторых есть опыт встречи нового года в одиночестве.

«Самые частые называемые причины одиночества - отсутствие партнера (28%), занятость на работе и несовпадение интересов с друзьями и родственниками (обе причины – по 20%). 18% опрошенных признались, что праздновать в одиночестве было их решением»

– исследование дейтинг-сервиса «VK Знакомства»

Также отмечается, что большинство опрошенных (45%) хотели бы встретить праздник с друзьями и любимыми людьми, традиционно посидеть с семьей хотели бы 29%, наедине со второй половинкой надеются остаться 22%.