Россия выслала в Азербайджан четверых разыскиваемых граждан

По запросу Генеральной прокуратуры Азербайджана Генеральная прокуратура России экстрадировала в Баку четверых граждан, находившихся в международном розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

Четверым гражданам Азербайджана, подозреваемым в совершении преступлений на территории страны и планировавшим избежать ответственности за них, отсидевшись в России, вскоре предстоит предстать перед судом на родине.

Генпрокуратура России в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" выдала Азербайджану Хафиза Алиева, Наримана Алиева, Кязыма Нуриева и Эмина Гасанова, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, передает Caliber.Az.

У азербайджанских правоохранителей есть веские основания подозревать их в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики – именно поэтому их объявили в международный розыск, но они скрылись от следствия.

Все эти граждане были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.