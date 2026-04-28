Россия всегда найдет покупателей на энергоносители вопреки санкциям – МИД РФ

В МИД РФ заявили, что несмотря на санкции ЕС в отношении России, страна всегда найдет покупателей и рынки сбыта для своих критически важных минералов и энергоносителей.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что страна всегда найдет покупателя для своих критически важных энергоносителей, несмотря на санкции ЕС. Об этом он сообщил РИА Новости.

Представитель ведомства подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком редких ресурсов. Отказ отдельных стран от закупок не приведет к трудностям со сбытом, поскольку из-за глобального дефицита на эти материалы всегда гарантирован высокий спрос.

"У нас тоже есть такое сырье, такие минералы, и мы всегда были надежным поставщиком для тех, кто в этом заинтересован. Мы никогда не отказывали. Если кто-то не хочет это покупать, это их право, их выбор. Здесь опять-таки сырье дефицитное, оно не у всех есть, критические минералы. Поэтому мы покупателя всегда найдем, у нас с этим проблем нет"

- Дмитрий Биричевский

Напомним, 23 апреля ЕС ввел 20-й по счету пакет санкций против РФ, расширяющий ограничения на добычу, переработку и транспортировку нефти, а также уже анонсировал работу над 21-м пакетом антироссийских мер.

Отметим, при этом в России до этого неоднократно заявляли, что страна успешно справляется с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться на протяжении последних лет.