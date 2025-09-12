Россия поможет Саудовской Аравии с организацией "Интервидения"

Российская сторона намерена содействовать с организацией "Интервидения-2026", рассказал Швыдкой. Конкурс будет проходить в Саудовской Аравии.
Россия окажет содействие Саудовской Аравии в организации международного конкурса "Интервидение" в 2026 году, поделился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости.
"Мы всегда готовы. Собственно говоря, так и планируется, что фонд "Традиции искусства" окажет содействие в организации конкурса в Саудовской Аравии"
– Михаил Швыдкой
В текущем году музыкальный конкурс состоялся в России, первое место занял участник из Вьетнама Дык Фук. Всего в мероприятии приняли участие исполнители из 20 стран мира.