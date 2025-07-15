Россия и Узбекистан задержали вербовщиков мигрантов в террористы

ФСБ РФ и СГБ Узбекистана задержали девять иностранцев, занимавшихся вербовкой. Против них заведены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ при совместной работе с СГБ Узбекистана и СКР поймали в Москве девять иностранцев, которые занимались вербовкой в террористы среди мигрантов, пишет ЦОС ФСБ России.

В Центре заявили, что радикалы осуществляли вербовку мигрантов в состав запрещенной в России организации при координации идеологов, которые находятся на территории Евросоюза.

В Следкоме России отметили, что против двух иностранцев заведены уголовные дела за организацию деятельности терорганизации и участие в деятельности данной организации.

Уточняется, что Замоскворецкий суд Москвы принял решение заключить задержанных под стражу. Арестованные занимались пропагандой и вербовкой через социальные сети и мессенджеры.

В ФСБ добавили, что по местам жительства задержанных найдены запрещенные материалы, средства связи, электронные носители информации со сведением о формах и методах деятельности МТО.