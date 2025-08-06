Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа

В администрации президента России сообщили о достижении договоренностей по встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее проработка уже стартовала.

Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас стартовала проработка саммита, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа"

- Юрий Ушаков

Он уточнил, что место проведения встречи уже согласовано, однако о нем объявят несколько позже, и передал, что следующая неделя была обозначена в качестве ориентира для переговоров президентов РФ и США.

О том, сколько продлится подготовка к саммиту, пока сказать трудно, добавил Ушаков.