Россия и Казахстан создадут единую платформу геологии

Россия и Казахстан обсуждают создание единой платформы геологических данных двух стран, основанной на новых передовых способах обработки данных, которая позволит проводить их эффективный анализ.

Казахстан и Россия планируют в скором времени создать единую платформу геологических данных, заявил сегодня на международном геологическом форуме гендиректор федерального бюджетного учреждения Государственной геологической службы России Дмитрий Аракчеев.

"Сейчас наше сотрудничество приобретает новый импульс в связи с тем, что активно развиваются новые методы обработки, новые передовые способы обработки, которые связаны как раз с высокоинтеллектуальным анализом"

- Дмитрий Аракчеев

Тема такой платформы особенно актуальна для Казахстана - около 3 тыс участков недр в стране остаются слабо изученными. Больше всего это касается участков категории greenfield, где такая полноценная геологоразведка никогда не проводилась, сообщили в Минпромстрое Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, ранее мы писали о том, что казахстанская национальная компания "Казмунайгаз" и российский нефтяной гигант компания "Лукойл" ищут компромиссные варианты финансирования проектов на Каспии. Партнеры настроены и дальше продолжать работы по освоению казахстанских месторождений "Каламкас-море" и "Хазар", расположенных в Каспийском море, однако пока работы приостановлены из-за санкций США против российского партнера, сообщил председатель правления КМГ Асхат Хасенов.

При этом Казахстан не планирует заниматься поиском других партнеров для этих проектов, а пока стороны ищут взаимоприемлемые решения, полностью соблюдая все санкционные ограничения.