Россия и Азербайджан восстановят межкультурный диалог - Швыдкой

Взаимодействие в сфере культуры между Россией и Азербайджаном будет в скором времени восстановлено в соответствии с интересами и волей сторон. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой. Вековые узы дружбы между двумя странами - это основа для возврата к полноценному партнерству в этой области, уверен Швыдкой.

"У нас нет глубоких причин, чтобы не вернуться к полноценному культурному сотрудничеству"

— Михаил Швыдкой

Спецпредставитель президента напомнил, что Россия и Азербайджан объединены общими духовными ценностями. Страны неразрывно связаны единой историей, что, по словам Швыдкого, выступает главным залогом выстраивания культурных взаимосвязей в области культуры и искусства.

Также спикер заявил, что данный этап развития межгосударственных отношений между РФ и АР является прекрасным моментом для выстраивания новых связей и укрепления межкультурного диалога.

Культурный диалог России и Азербайджана

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул принципиальную значимость восстановления культурных контактов России и Азербайджана для полноценной нормализации российско-азербайджанских стратегических партнерских и союзнических связей.

"Гуманитарная сфера – это всегда важная часть межгосударственных отношений. Поэтому изначально, когда Азербайджан принял решение сворачивать гуманитарное взаимодействие на фоне тех сложностей, которые возникли после крушения самолета AZAL в конце прошлого года, тот же Швыдкой выражал сожаление по этому поводу", - напомнил Константин Тасиц.

"Соответственно, в полной общей нормализации взаимодействия России и Азербайджана важной частью является восстановление в полном объеме тех гуманитарных контактов, которые существовали между нашими государствами до конца июня этого года", - отметил эксперт по Южному Кавказу.

Регионовед добавил, что Москва, инициируя возобновление культурного диалога, ожидает позитивной реакции со стороны Баку, по чьей инициативе были отменены гастроли российских музыкантов и театров в Азербайджане. "Россия предлагает, чтобы Азербайджан предпринял ответные шаги и снял те ограничения, которые были введены", - сказал он.

"Напомню, что речь в конце июня шла об отмене выступлений российских исполнителей, которые были организованы азербайджанской стороной. При этом в целом российско-азербайджанские культурные проекты не были отменены, а были только приостановлены, условно говоря, заморожены. И сейчас Россия говорит о необходимости снять эту заморозку", - заключил Константин Тасиц