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Россия-Абхазия: соглашение о двойном гражданстве ратифицировал Совфед

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российско-абхазское соглашение о двойном гражданстве прошло следующую стадию ратификации. Теперь его одобрил Совет федерации.

Российский Совет федерации сегодня одобрил соглашение о двойном гражданстве, заключенное ранее РФ и Абхазией.

Согласно документу, граждане обеих стран будут иметь возможность, не лишаясь уже имеющегося гражданства, получить новое.

Кроме того, обратиться за гражданством РФ по простой схеме могут те, кто на 26 августа 2008 года был гражданином Абхазии и остается им на данный момент.

Люди, у кого имеется гражданство и России, и Абхазии, получают социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание по законам страны, где они живут.

Еще один пункт договора касается военной службы. Обладающие двойным гражданством будут служить в армии страны, где расположено место их постоянного проживания во время призыва. Отслужившим в одной стране, идти по призыву в другой не нужно.

Россия скоро ратифицирует соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Россия скоро ратифицирует соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

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