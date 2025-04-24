Росатом и Газпром принимают участие в Энергетической неделе в Ташкенте

В Узбекистане стартовала Энергетическая неделя. Участие в ней принимают около 30 российских компаний, включая Росатом и Газпром.
В Ташкенте открылась сегодня Энергетическая неделя Узбекистана, в ней принимают участие около 30 российских компаний.
"Российскую Федерацию представят на выставке 28 компаний, среди которых такие крупные, как "Газпром", Росатом, "Северсталь", "Уральская сталь", "Татнефть", "Бурсервис", ЕМК Steeltrade, объединенный стенд Пермской области, стенд Республики Карелия"
– оргкомитет
Мероприятие проходит в Международном выставочном центре CAEx, программа включает четыре выставки и конференции. Участие в Энергетической недели принимают свыше 1,4 тыс делегатов из 34 стран мира.