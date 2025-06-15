Режим закрытого неба продлили в ряде регионов Ирана

В Иране местами по-прежнему продолжают действовать ограничения на полеты. Они затрагивают ряд регионов на севере, юге и западе страны.

Власти Ирана продлили действие запрета на рейсы в ряде регионов. Об этом сообщили 1 июля в министерства дорог и градостроительства республики.

"Просим сограждан воздержаться от обращения в аэропорты на севере, юге и западе страны, в том числе в аэропорт Мехрабад и международный аэропорт имени Имама Хомейни"

– глава ведомства Маджид Ахаван

Он отметил, что ограничения будут действовать до 13:30 (время местное) среды.

Напомним, впервые руководство Исламской Республики закрыло воздушное пространство страны 13 июня, после ударов Израиля по военным и ядерным объектам страны.