Иран хочет гарантий, что США не ударят снова в процессе переговоров

Условие для возобновления переговоров Ирана и США по ядерному соглашению назвали в МИД ИРИ. Для этого должна быть исключена возможность новых бомбардировок Ирана со стороны США.

Переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном может продолжиться лишь в том случае, если Ирану гарантируют, что США не ударят снова, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью телеканалу CBS.

"Для того, чтобы мы могли принять решение о возобновлении сотрудничества, нам необходимо сначала убедиться в том, что Америка не предпримет военного нападения на нас во время переговоров"

– министр

По оценкам американского лидера Дональда Трампа возобновление переговоров возможно уже на этой неделе. В Иране иначе оценивают возможные сроки возобновления процесса.

"Я не думаю, что переговоры возобновятся так быстро, считаю, что, учитывая все эти соображения, нам все еще нужно больше времени"

– министр

По словам Аракчи, "двери дипломатии никогда не захлопнутся", а мирная ядерная программа Ирана продолжится, она "превратилась в предмет национальной гордости и величия".

"Если с нашей стороны будет воля добиться прогресса в этой отрасли, а она существует, мы сможем быстро устранить ущерб и наверстать упущенное время"

– министр

По оценкам Трампа ядерная программа была уничтожена ударами США по трем объектам Фордо, Исфахан и Натанз.