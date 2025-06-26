Продолжить обогащение урана пообещали в Иране

В Иране сообщили о намерении продолжить обогащение урана. Прекращение данного процесса в обмен на смягчений санкций будет одним из ключевых вопросов предстоящих переговоров с США.

Иран продолжит заниматься обогащением урана. Об этом сообщил постпред страны при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани.

В интервью американскому телеканалу CBS он отметил, что данный процесс никогда не прекратится.

"Я думаю, что обогащение никогда не прекратится"

– иранский постпред

Он также указал на то, что в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) у Исламской Республики есть неотъемлемое право на развитие своей мирной атомной программы.

Ранее источник в сфере безопасности ИРИ сообщил, что Иран намерен продолжить процесс обогащения урана, несмотря на урон, полученный в результате атак Израиля и США. Он отметил, что это красная линия для Тегерана.