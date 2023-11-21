Реконструкция федеральной трассы в Ингушетии завершится в 2024 году

В Ингушетии выходит на финишную прямую реконструкция федеральной трассы. Окончание работ намечено на следующий год.

Реконструкция трассы "Кавказ" в Ингушетии, начатая 5 лет назад, должна быть завершена в следующем году. Об этом глава республики рассказал на прошедшей 5 декабря пресс-конференции, которая была посвящена социально-экономическому развитию Ингушетии.

"По последней информации, представленной Министерством транспорта Российской Федерации, полное завершение строительно-монтажных работ на участке федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" в республике планируется в 2024 году"

– Махмуд-Али Калиматов

Реконструкция 26-километрового участка стартовала осенью 2018 года. Граждане, чьи земельные участки и дома находились на территории, которую затронет расширение трассы, получили компенсации.

На начальном этапе насчитывался 161 такой участок, а этим летом их количество составило уже более 500. В связи с нехваткой денежных средств на выкуп участков реконструкция прервалась. По факту незаконного оформления участков было заведено уголовное дело.