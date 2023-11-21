В Ингушетии снова запустят четыре завода

Четыре завода готовятся к перезапуску в Ингушетии. В дальнейшем планируется реанимировать еще 11 объектов.

Известно, что в Ингушетии найти работу и получать «белую» зарплату крайне сложно. Неслучайно регион оказался в лидерах рейтинга по безработице в России. Однако все же есть некоторые позитивные тенденции. Так, власти региона намерены дать второй шанс четырем заводам.

«Речь идет о технопарке «Сердало», картонажной фабрике, кирпичном заводе «Гиперпресс», индустриальном парке «Джейрах» на базе ГУП «Кавдоломит»

– руководитель региона Махмуд-Али Калиматов

Кроме того, стало известно, что в Кабмин РФ было направлены предложения для помощи в деле реанимации еще 11 производственных объектов.