Российский рынок пополнят новые иранские производители  

Делегация парламентской группы дружбы России и Ирана начала официальный визит в Москву. В программе – переговоры с представителями ГД, СФ и МИД РФ по вопросам расширения экономического и межпарламентского сотрудничества.

Делегация парламентской группы дружбы России и Ирана под председательством Эбрагима Резаи начала официальный визит в Москву. В российской столице члены делегации проведут встречи с представителями Госдумы, Совфеда и МИДа РФ.

Перед началом визита в РФ Эбрагим Резаи сообщил о том, что цель посещения российской столицы – продолжение развития отношений парламентов стран, а также обсуждение вопросов экономического сотрудничества.

По его словам, Иран намерен наращивать поставки продукции на российский рынок. Прежде всего, речь идет о том, что иранские производители могут заменить ушедшие из РФ западные предприятия. Кроме того, планируется расширить ассортимент поставляемых на российский рынок овощей и фруктов, а также продукции аквакультуры.

Также на повестке – перспективы коридора Север-Юг и завершение строительства железнодорожной линии Решт – Астара, которая соединит действующие железные дороги России, Азербайджана и Ирана.