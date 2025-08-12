Вестник Кавказа

Рейс из турецкого Даламана прибыл в Москву без части багажа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туристы, прибывшие во Внуково из Даламана, недосчитались багажа. На рейс не было погружено 81 багажное место.

Международный аэропорт Внуково сообщает о прибытии рейса Даламан-Москва без части багажа.

На авиарейс РС-1458 компании Pegasus Airlines сегодня частично не загрузили багаж.

"К сожалению, 81 место багажа не было загружено на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж"

– Внуково

Отметим, что с проблемами с багажом часто сталкиваются туристы, прибывающие в РФ рейсами из Антальи.

