Рейс из турецкого Даламана прибыл в Москву без части багажа

Российские туристы, прибывшие во Внуково из Даламана, недосчитались багажа. На рейс не было погружено 81 багажное место.
Международный аэропорт Внуково сообщает о прибытии рейса Даламан-Москва без части багажа.
На авиарейс РС-1458 компании Pegasus Airlines сегодня частично не загрузили багаж.
"К сожалению, 81 место багажа не было загружено на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж"
– Внуково
Отметим, что с проблемами с багажом часто сталкиваются туристы, прибывающие в РФ рейсами из Антальи.