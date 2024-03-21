Раиси осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Президент Ирана выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", который унес жизни более ста человек. Он осудил атаку боевиков.

Иранский президент Эбрахим Раиси направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с соболезнованием в связи с терактом в комплексе "Крокус Сити Холл".

Как сообщает пресс-служба правительства Исламской Республики, в послании глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан.

Раиси также решительно осудил атаку боевиков и дал высокую оценку усилиям властей страны по обеспечению безопасности российских граждан.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

В результате террористической атаки боевиков, которая произошла 22 марта во время концерта группы "Пикник" в концертном зале "Крокус Сити Холл", погибли более ста человек, пишет СКР.