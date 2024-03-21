Число жертв при теракте в "Крокусе" продолжает расти

В Следкоме сообщили об увеличении жертв при теракте в "Крокус Сити Холле". По последним данным, число жертв выросло до 115. Глава Подмосковья сообщил о нахождении еще 20 тел под завалами.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила об увеличении количества погибших в результате террористического акта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл".

По последним данным, число жертв при террористической атаке при разборе завалов спасателями возросло до 115 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил, что под завалами обнаружены еще 20 тел. Он добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы и ищут людей.