Путин передал послание Верховному лидеру Ирана – СМИ

Верховный лидер Ирана получил письмо от президента России. Оно было передано иранской стороне на встрече спецпредставителя главы российского государства с секретарем Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики.
Президент России Владимир Путин отправил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщают иранские средства массовой информации.
Личное послание президента было передано его спецпредставителем Александром Лаврентьевым на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
В ходе разговора Лаврентьев поведал об инициативах по региональному сотрудничеству.
Напомним, встреча спецпредставителя российского лидера и секретаря Совбеза ИРИ прошла в Тегеране во вторник. Центральными темами обсуждения стали региональное сотрудничество и последние события в Сирии.