Путин обсудил с Нетаньяху Иран и Ближний Восток

© Фото: сайт Кремля
Телефонный разговор провели президент РФ Путин и премьер Израиля Нетаньяху. Стороны затронули текущую ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке, акцентировав внимание на вопросах безопасности.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны сфокусировали внимание на ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, президент РФ заявил о намерении Москвы содействовать региональной стабильности. 

"Обсуждены положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Подтверждена готовность российской стороны и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств"

– Кремль 

Путин и Нетаньяху заявили о намерении поддерживать контакты между странами на различных уровнях. 

Отметим, что ранее лидеры созванивались в ноябре. Тогда стороны высказались относительно ситуации в Газе, Сирии и вокруг иранской ядерной проблемы.

625 просмотров

