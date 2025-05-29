Путин и Эрдоган могут вскоре провести телефонный разговор

В ближайшее время может состояться телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана. Об этом заявили в правящей партии Турции.

В правящей партии Турции считают, что лидеры Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ближайшее время могут провести телефонный разговор, передает РИА Новости.

Представитель Партии справедливости и развития (Ak Parti) допустил, что лидеры двух стран могут провести разговор.

"Вполне может быть, учитывая дружеские, доверительные отношения лидеров друг к другу, но у нас нет конкретной информации, когда это произойдет"

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