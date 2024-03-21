Пропавшая помощница директора "Пикника" погибла в "Крокусе"

Группа подтвердила смерть помощницы концертного директора. Она находилась в "Крокусе" во время нападения и в какой-то момент перестала отвечать на сообщения и звонки.

Сотрудники экстренных служб нашли тело помощницы концертного директора группы "Пикник". Соответствующую информацию подтвердили представители коллектива.

Женщина пропала во время нападения боевиков в "Крокус Сити Холле".

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в "Крокус "сити холле". Светлая память"

– представитель группы

В пятницу вечером в коллективе рассказали, что Екатерину не могут найти, она не отвечает на звонки и сообщения.

На данный момент известно о 133 погибших в результате атаки боевиков в концертном зале. Ранены 154 человека.