Промпредприятия Северной Осетии нарастили отгрузку товаров

Промышленные предприятия Северной Осетии нарастили отгрузку товаров. Этот показатель с 2022 года вырос в четыре раза.

Объем товаров, которые были отгружены промпредприятиями Северной Осетии вырос. В настоящее время этот показатель превышает 56 млрд рублей. По данным республиканского Минпрома, это на 25,8% уровня 2022 года.

«Объем отгруженных товаров промышленными предприятиями республики составляет более 56 миллиардов рублей, что на 25,8% выше 2022 года»

– Минпром Северной Осетии

В ведомстве также отметили, что наиболее высокие показатели были зафиксированы в области добычи полезных ископаемых, а также в области обрабатывающей промышленности.