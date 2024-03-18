Производство плодовых и орехоплодных саженцев в Дагестане выросло на 34%

В Дагестане значительно выросло производство плодовых и орехоплодных саженцев. Качественные саженцы являются основой успешного выращивания плодовых и орехоплодных культур, что в свою очередь способствует увеличению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

В 2023 году в Дагестане отмечен значительный рост производства собственных саженцев сельхозкультур. По данным статистики, объем производства плодовых и орехоплодных саженцев увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что данный тренд говорит о внимании, которое власти уделяют развитию сельского хозяйства.

«За год производство собственных саженцев сельхозкультур в Дагестане выросло более чем на треть, для садов интенсивного типа – в 1,5 раза. В 2023 году в шести плодопитомниках республики произвели более 1,3 миллиона плодовых и орехоплодных саженцев – на 34% больше, чем годом ранее»

– пресс-служба

Причины роста производства саженцев

В ведомстве отметили, что одной из основных причин такого внушительного роста производства саженцев в Дагестане является активная поддержка государства и региональных властей сельскохозяйственному сектору. Реализация различных программ по субсидированию, обучению и консультированию сельхозпроизводителей способствует увеличению производства качественных и экологически чистых саженцев.

Важность увеличения производства саженцев

Кроме того, в пресс-службе обратили внимание на то, что увеличение производства саженцев сельхозкультур имеет огромное значение для развития сельского хозяйства в регионе. Качественные саженцы являются основой успешного выращивания плодовых и орехоплодных культур, что в свою очередь способствует увеличению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.