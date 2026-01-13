Проект TRIPP важен для реализации Вашингтонских договоренностей – Баку

TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания"), по словам Айхана Гаджизаде, обладает большой значимостью для старта воплощения в жизнь Вашингтонских договоренностей между Азербайджаном и Арменией.

Зангезурский коридор (TRIPP) представляет собой важный шаг для начала практической реализации азербайджано-армянских Вашингтонских договоренностей. Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Принятие данного документа в очередной раз демонстрирует приверженность американской стороны договоренностям, достигнутым в рамках Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, а также имеет важное значение для начала практических шагов в этом направлении"

– Айхан Гаджизаде

Дипломат обратил внимание и на значение, которое имеет документ с точки зрения выполнения обязательств, которые были взяты на себя армянской стороной.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана напомнил, что в число ключевых приоритетов Баку входит обеспечение беспрепятственного сообщения Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой.

"Маршрут TRIPP, в то же время, важен с точки зрения диверсификации торговли и связей в более широком регионе"

– Айхан Гаджизаде