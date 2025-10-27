Приуроченный ко Дню народного единства фестиваль прошел в КБР

Культурные центры Кабардино-Балкарии представили выставку одежды, кухни и творчества местных народностей на площадке фестиваля "В единстве наша сила".
В Нальчике прошел республиканский фестиваль "В единстве наша сила", собравший вместе культурные центры Кабардино-Балкарии. Праздник приурочили ко Дню народного единства.
Мастера представили свои работы посетителям фестиваля в концертном зале столицы региона. Среди национальных культурных центров - белорусский, украинский, чувашский, азербайджанский и многие другие.
В рамках фестиваля также прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.
Помимо этого, к предстоящему празднику 4 ноября власти региона планируют открыть выставку театрального костюма, провести мастер-классы и международный "Этнографический диктант".