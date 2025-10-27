Вестник Кавказа

Приуроченный ко Дню народного единства фестиваль прошел в КБР

Приуроченный ко Дню народного единства фестиваль прошел в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Культурные центры Кабардино-Балкарии представили выставку одежды, кухни и творчества местных народностей на площадке фестиваля "В единстве наша сила".

В Нальчике прошел республиканский фестиваль "В единстве наша сила", собравший вместе культурные центры Кабардино-Балкарии. Праздник приурочили ко Дню народного единства.

Мастера представили свои работы посетителям фестиваля в концертном зале столицы региона. Среди национальных культурных центров - белорусский, украинский, чувашский, азербайджанский и многие другие.

В рамках фестиваля также прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства.

Помимо этого, к предстоящему празднику 4 ноября власти региона планируют открыть выставку театрального костюма, провести мастер-классы и международный "Этнографический диктант".

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1300 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.