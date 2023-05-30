Президент Турции и премьер Израиля договорились о развитии двусторонних отношений

Опубликовано: 4:48, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Биньямина Нетаньяху

Лидеры Турции и Израиля провели в понедельник вечером телефонный разговор. В рамках беседы стороны подтвердили стремление укреплять взаимодействие двух стран.

Накануне вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля и президента Турции. Об этом рассказали в канцелярии израильского премьера.

Во время беседы Биньямин Нетаньяху поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Стороны подтвердили стремление укреплять отношения двух стран, чтобы они вышли на новый уровень.

Израильский премьер также подчеркнул, что нацелен на расширение "круга мира" Израиля и укрепление отношений с Турцией.

В свою очередь, глава турецкого государства выразил благодарность Израилю за помощь, которую он оказал Турции после февральских землетрясений.