Президент Ирана рассказал об итогах визита в Оман

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня опубликовал сообщение в своем аккаунте в одной из соцсетей на персидском и арабском языках, в котором сообщил об итогах своего визита в Маскат, столицу Омана.
"Во время визита в Оман, помимо встречи и переговоров с моим братом, султаном Хайтамом бен Тариком, между двумя странами было подписано 18 меморандумов о взаимопонимании и документов о сотрудничестве"
- Масуд Пезешкиан
Однако главное, что подтвердил этот визит – у обеих сторон один принцип, "развитие вместе", и обе страны его тщательно и скрупулезно придерживаются, отметил он, передает иранское государственное информационное агентство IRNA. этого принципа.
Президент отметил, что такая позиция подчеркивает стремление Ирана и Омана к укреплению двусторонних отношений и совместному развитию в различных областях.
Также Масуд Пезешкиан поблагодарил султана Омана и народ этой страны за их гостеприимство.