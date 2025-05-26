Президент Ирана рассказал об итогах визита в Оман

Во время своего двухдневного визита в Оман президент Ирана Масуд Пезешкиан и султан Омана Хайтам бен Тарик подписали множество документов, а главное – подтвердили для себя ключевой принцип сотрудничества "развитие вместе".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня опубликовал сообщение в своем аккаунте в одной из соцсетей на персидском и арабском языках, в котором сообщил об итогах своего визита в Маскат, столицу Омана.

"Во время визита в Оман, помимо встречи и переговоров с моим братом, султаном Хайтамом бен Тариком, между двумя странами было подписано 18 меморандумов о взаимопонимании и документов о сотрудничестве"

- Масуд Пезешкиан

Однако главное, что подтвердил этот визит – у обеих сторон один принцип, "развитие вместе", и обе страны его тщательно и скрупулезно придерживаются, отметил он, передает иранское государственное информационное агентство IRNA. этого принципа.

Президент отметил, что такая позиция подчеркивает стремление Ирана и Омана к укреплению двусторонних отношений и совместному развитию в различных областях.

Также Масуд Пезешкиан поблагодарил султана Омана и народ этой страны за их гостеприимство.