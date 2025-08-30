Президент Ирана назвал причины возврата международных санкций

Цель стран Запада, принявших решение восстановить антииранские санкции спустя 10 лет после их приостановки, не что иное, как попытка сократить торговлю Ирана, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

США и страны "евротройки" Великобритания, Германия и Франция приняли решение активировать механизм возврата ранее наложенных на Тегеран санкций ("снэпбэк") только для того, чтобы ограничить продажи иранской нефти и сократить торговлю, которую ведут иранские предприниматели, заявил накануне президент ИРИ Масуд Пезешкиан на встрече с членами Торгово-промышленной палаты Ирана.

Глава государства отметил: обладая огромными энергетическими ресурсами, страна должна развиваться ускоренными темпами, однако это невыгодно ни США, ни "евротройке", передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Тем не менее, правительство страны готово сделать все возможное для того, чтобы облегчить условия деятельности экспортеров и создавать нужную среду для роста экспорта, заявил президент.

Сейчас руководство страны сосредоточило свои усилия на упрощение работы экспортеров и торговцев, отметил Пезешкиан, призвав предпринимателей уделять особое внимание качеству экспортируемой продукции.

"Предлагайте соседям иранские товары наилучшего качества"

- Масуд Пезешкиан

Несмотря на все усилия Запада, Иран наращивает экспорт, что свидетельствует о снижении зависимости от нефти и укреплении занятости, добавил иранский лидер.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце сентября СБ ООН восстановил санкции против Тегерана, заморозив его зарубежные активы, запретив производство любых атомных технологий, и возобновив эмбарго на поставки вооружения. "Евротройка" в лице Великобритании, Германии и Франции обвинила Иран в невыполнении обязательств по СВПД и запустила "снэпбэк" – механизм восстановления ограничений, отсрочить который предлагали Россия и Китай.