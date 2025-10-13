Вестник Кавказа

Прямые рейсы свяжут Санкт-Петербург и Сочи с Саудовской Аравией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Эр-Рияд в следующем году можно будет попасть прямыми рейсами не только из Москвы, но еще из двух городов: Санкт-Петербурга и Сочи.

Авиакомпания Flynas в 2026 году запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Сочи и Эр-Риядом.

В настоящее время перевозчик из Саудовской Аравии выполняет рейсы между столицами – Эр-Риядом и Москвой. В будущем году количество рейсов на этом направлении удвоится, а также в расписание добавятся регулярные авиарейсы в Петербург и Сочи.

Отметим, что в конце декабря самолеты Flynas также начнут летать между Москвой и Джиддой.

Россиянам для въезда в Саудовскую Аравию нужна виза, однако оформить ее можно в аэропорту прибытия.

