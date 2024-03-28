Пожар уничтожил гаражи и автосервис в Краснодаре

В Краснодаре произошел пожар, огонь охватил 150 кв м. Горел гаражный кооператив и автосервис на улице Уральской. В настоящее время

Вечером 2 апреля в Краснодаре произошел пожар, который охватил гаражный кооператив и автосервис на улице Уральской. Площадь возгорания составила 150 кв м.

Пока точные причины пожара устанавливаются экспертами, однако среди вероятных предположений можно выделить неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки, нарушение правил пожарной безопасности или даже умышленный поджог. Расследование покажет, что стало источником возгорания.

Действия спасателей

Сразу после получения информации о пожаре, на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Они приступили к тушению пламени и эвакуации людей из здания. Благодаря быстрой реакции спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние постройки и ликвидировать возгорание.

«В ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и пять единицы техники. В 21:32 спасателям удалось ликвидировать открытое горение»

– пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огонь охватил площадь 150 кв. метров.