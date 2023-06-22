Пожар на рынке под Ростовом набирает силу

Донские спасатели были вынуждены нарастить группировку по тушению пожара на складе посуды и бытовой техники на рынке в поселке Янтарный под Ростовом-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
"В тушении пожара на данный момент задействованы 117 человек и 46 единиц техники", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Известно, что сначала площадь возгорания составляла 1 тыс кв м, однако за короткое время она выросла вдвое. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание в электропроводке.
В эти минуты пожарные работают по повышенному рангу, говорится в Telegram-канале МЧС региона. На место направлены два пожарных поезда и вертолет Ми8 МЧС России.
Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало.